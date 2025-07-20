Как избежать отравления спреем от комаров

Неправильное использование репеллентов может быть опасным для здоровья, особенно для детей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.

Как пояснила врач-аллерголог и педиатр Екатерина Кулова, подобные случаи крайне редки, но возможны при нарушении техники нанесения защитных средств. Основной риск — вдыхание аэрозоля, особенно в закрытых помещениях или при чрезмерном использовании.

«Репелленты могут вызывать аллергическую реакцию, проявится она практически сразу после нанесения: кожа покраснеет и отечёт. В этом случае поможет своевременный приём антигистаминных препаратов и смывание нанесённого средства», — рассказала Кулова.

Особую осторожность, по словам специалиста, следует соблюдать людям с бронхиальной астмой. Для них вдыхание паров спрея от комаров может спровоцировать приступ кашля или обструкцию дыхательных путей. Врач советует наносить спрей исключительно на одежду и только на открытом воздухе. Детям с астмой предпочтительнее использовать кремы и мази, а не аэрозоли. Также категорически не рекомендуется сжигать вблизи таких детей репеллентные таблетки или ароматические палочки — их дым может усугубить состояние.

Комментируя случай гибели ребёнка, Кулова предположила, что причиной трагедии могло стать именно интенсивное вдыхание паров средства.

«Ребенок мог интенсивно вдыхать пары при распылении средства. Крайне редко, но такое отравление возможно, хотя чаще всё заканчивается лёгкой и быстропроходящей токсической реакцией. Если вдохнули репеллент, необходимо срочно промыть глаза, прополоскать рот, нос и подышать чистым воздухом», — отметила врач.

Эксперт также напомнила, что при покупке репеллентов важно обращать внимание на срок годности, состав и наличие маркировки «для детей». Использование сертифицированных и проверенных средств значительно снижает риски негативных реакций.

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