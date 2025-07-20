Перечислены эффективные упражнения при запорах

Медицину часто воспринимают как готовую книгу рецептов. Не можешь уснуть — прими капли. Не получается забеременеть — вот пилюли. Болит горло — прополоскай раствором. Есть симптом, как досадная помеха к активной жизни, удали ее и живи успешно.

Но порой приходится задуматься, а почему возник этот признак дискомфорта, а надо ли сразу гасить его таблеткой или можно поразмыслить о причинах, скорректировать образ жизни и все наладится. Столь деликатной проблемы, как запоры, это тоже касается. Недостаточно принять слабительное, применить специальные свечи или клизмы, чтобы решить вопрос раз и навсегда. К тому же, есть риск «подсесть» на специальные препараты, чтобы помочь кишечнику опорожниться. А это только усугубит ситуацию.

Врач интегративной медицины Екатерина Макарова в беседе с WomanHit рассказала, как справиться с запорами без лекарств и забыть о них если не навсегда, то на долгое время точно.

Все по часам

Первым делом важно наладить режим. Стул должен быть «организован» приблизительно в одно и то же время. Тогда организм сам начнет в «урочный час» сигналить вам о необходимости облегчиться.

«Второе — это диета. Проследите, чтобы в питании было достаточно овощей, клетчатки зелени, пробиотиков. Именно правильное питание — залог крепкого здоровья. И третье — это питьевой режим. Если вы страдаете от жажды в жару, то всасывание жидкости из толстой кишки избыточно, кал формируется слишком твердым, что усугубляет проблемы», — советует медик.

Упражнения для кишечника

Не воспримите за шутку, но кишечник важно тренировать так же, как мышцы в спортзале. Тогда он отблагодарит вас исправной работой без сбоев. Екатерина Макарова перечислила самые эффективные способы нормализовать функционал этого важного органа. Упражнения не сложные, справится любой. Спортсменом тут быть необязательно, но вот регулярность «тренировок» лучше соблюдать.

Так вы не только облегчите стул, но и сохраните здоровье.

«Используйте всеобъемлющий потенциал приседов. Это посадка на невидимый стул, „велосипед“ конечностями лежа на спине и на боку, скрутки тела и соединение колена и локтя стоя и лежа. Главное, не забывайте завершать комплекс позой счастливого ребенка, которая не толкьо способствует отхождению газов, но и настраивает дефекацию. Для этого нужно лечь на спину, прижать колени руками к груди и полежать так. Можно покачаться из стороны в сторону», — говорит врач.