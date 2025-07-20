Диета в стиле ретро: эффективный способ сжигать жир без побочных эффектов

Ретро-диета, по словам врачей, может быть эффективнее, чем новомодные средства для похудения: новые исследования показывают, что она может быстро сжигать жир, поддерживать мышечную массу и снижать риски для здоровья - без каких-либо побочных эффектов. Неудивительно, что эксперты называют эту диету "изменяющей правила игры".

Это была одна из самых популярных диет последних десятилетий, которая приобрела популярность в 2013 году после единственного твита Виктории Бекхэм, пишет Daily Mail. "Мне нравится эта кулинарная книга о здоровом питании!" - написала бывшая участница Spice Girl, ставшая модельером, и опубликовавшая фотографию книги рецептов "Честно здоровая".

В то время Бекхэм была почти так же знаменита своей стройной фигурой и строгими привычками в еде, как своей карьерой в сфере поп–музыки или моды, и уже через год книга, в которой рассказывалось о том, "как питаться щелочно", стала бестселлером номер один, и у нее появилось продолжение, отмечает Daily Mail.

Щелочная диета быстро завоевала популярность среди знаменитостей, в том числе актрисы и гуру здорового образа жизни Гвинет Пэлтроу, звезды "Друзей" Дженнифер Энистон и супермодели Эль Макферсон.

Этот подход разделял продукты на кислые и щелочные, поясняет Daily Mail. Считается, что продукты, которые при переваривании "вырабатывают кислоту", такие как мясо, птица, молочные продукты, яйца, полуфабрикаты и алкоголь, повышают естественный слабощелочной уровень рН в крови и нарушают баланс организма. Это, в свою очередь, может привести к целому ряду проблем - от недостатка энергии и плохой памяти до головных болей, мышечных болей и бессонницы.

Между тем, так называемые щелочные продукты - свежие фрукты, овощи, орехи, бобовые и цельнозерновые – помогают восстановить рН–баланс организма, устраняя проблемы со здоровьем и даже замедляя процесс старения.

Сторонники щелочной диеты утверждали, что, отказавшись от всех кислых продуктов, люди, сидящие на диете, могут предотвратить все - от усталости, вздутия живота и прыщей до серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, истончение костей, остеопороз, артрит и даже рак.

Но так же быстро, как это стало всемирным явлением, диета утратила свою популярность, поскольку эксперты поставили под сомнение научные обоснования, стоящие за ней, напоминает Daily Mail.

Известные медики опровергли идею о том, что рН крови можно изменить с помощью диеты или что диета может предотвратить рак. По их мнению, любые преимущества были обусловлены тем фактом, что "кислые" продукты, которых следует избегать, включая кофеин, сахар и все обработанные продукты, часто менее полезны для здоровья, в то время как "щелочные" продукты включают свежие фрукты и овощи.

В 2017 году "врач–натуропат" Роберт Янг, которому приписывают изобретение диеты, был заключен в тюрьму за то, что занимался медицинской практикой без лицензии и якобы обманывал неизлечимо больных раком пациентов, "леча" их настоями пищевой соды, пишет Daily Mail.

Теперь, спустя более десяти лет после своего сомнительного расцвета, новаторские исследования вновь привлекают внимание к щелочной диете. Недавние исследования показывают, что она может снизить риск таких заболеваний, как остеопороз, сахарный диабет 2 типа и заболевания почек.

В отличие от расплывчатых заявлений о детоксикации в прошлом, современный подход основан на измеримой концепции, называемой потенциальной кислотной нагрузкой на почки, или PRAL. Это позволяет оценить количество кислоты, которую почки должны выделять после усвоения пищи. Эта кислота образуется в результате расщепления определенных питательных веществ, в частности белка и фосфора, в результате чего образуются такие соединения, как серная и фосфорная кислоты.

Продукты с отрицательной кислотностью, включая фрукты, овощи и бобовые, считаются подщелачивающими, поскольку в них образуется меньше этих кислых побочных продуктов. Напротив, мясо, молочные продукты и очищенные злаки, как правило, обладают положительной кислотностью, что означает, что они выделяют больше кислоты и поэтому классифицируются как кислотообразующие, отмечает Daily Mail.

Исследователи полагают, что именно длительное накопление этих побочных продуктов может способствовать развитию хронических заболеваний, а не какому-либо значимому изменению уровня рН в организме.

И хотя некоторые эксперты предупреждают, что требования все еще могут быть завышены, другие считают, что эта научно обоснованная версия диеты может стать частью решения проблемы ожирения.

“Чем больше щелочных продуктов вы едите, тем легче организму сбросить вес", - говорит эндокринолог из Вашингтона доктор Хана Кахлеова. ‘Мы знаем, что препараты GLP-1 являются эффективным способом похудения, но они также дороги, имеют побочные эффекты и приводят к тому, что люди теряют много мышечной массы. У некоторых людей в конечном итоге состояние даже ухудшается, чем в начале. Вместо этого все большему числу людей необходимо начать вносить изменения в свой рацион.

Веганские продукты с низким содержанием жиров могут помочь снизить риск развития диабета, снизить уровень стресса и избавиться от лишнего жира без потери мышечной массы".

Исследование щелочного питания, проведенное доктором Калеовой совместно с исследователями из Университета Юты и Университета Джорджа Вашингтона, показало, что это помогло участникам сбросить почти фунт в неделю, отмечает Daily Mail.

В ходе исследования, в ходе которого сравнивалась веганская диета с высоким содержанием щелочей и низким содержанием жиров и средиземноморская диета, включающая мясо, рыбу и оливковое масло, 62 взрослых человека с избыточным весом пробовали обе диеты в течение четырех месяцев каждая. Ни в одной из диет не было ограничений по калориям – они могли есть, пока не насытятся. Во время щелочной диеты участники потеряли в среднем 13,2 фунта веса за 16 недель. Средиземноморская диета, напротив, не привела к потере веса вообще.

Результаты, по словам доктора Калеовой, могут кардинально изменить ситуацию для тех, кто борется с ожирением: "На средиземноморской диете у участников снизилось кровяное давление. Но на веганской диете у них снизилось кровяное давление, повысилась чувствительность к инсулину и уровень липидов в крови, и они избавились от жира, одновременно наращивая мышечную массу.’

Это происходит, утверждает доктор Калеова, потому что употребление кислых продуктов вызывает выброс гормона стресса кортизола, который необходим для переработки и переваривания пищи, и организму приходится прилагать больше усилий, чтобы регулировать его, что приводит к еще большему повышению уровня кортизола. Доказано, что высокий уровень кортизола нарушает обмен веществ, повышает аппетит и способствует накоплению жира, особенно в желудке.

“Организм обладает удивительной способностью корректировать любые колебания рН, но мы только начали осознавать, какой сильный стресс это может вызвать у организма, – говорит доктор Калеова. – Чем больше щелочных продуктов вы потребляете, тем меньше вырабатывается гормонов стресса и тем легче становится похудеть”.

Однако доктор Сьюзан Ланхэм-Нью, профессор питания человека в Университете Суррея, утверждает, что преимущества щелочного питания для снижения веса, показанные в ходе исследования, могут быть преувеличены. “Исследование показало, что изменение кислотной нагрузки в рационе связано с изменением массы тела, - объясняет она. – Но поправка на потребление энергии снижает эту статистическую значимость. Те, кто придерживался веганской диеты, просто ели меньше”.

Несмотря на это, говорит доктор Калеова, даже если учесть разницу в калориях, более высокое потребление подщелачивающих продуктов привело к большей потере веса.

"Снижение кислотной нагрузки в рационе по-прежнему ассоциировалось с потерей веса, независимо от потребляемых калорий", - настаивает она.

Исследование, проведенное в 2017 году Университетом Сан–Паулу в Бразилии, показало, что употребление чрезмерного количества кислой пищи – и недостаточного количества щелочной - может вызвать состояние, называемое метаболическим ацидозом низкой степени тяжести, которое вызывает воспаление и, в конечном итоге, повреждение почек. В другой статье, опубликованной в этом году в Международном журнале кардиологии "Риск и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний", говорится, что более кислая диета связана с утолщением артерий, что приводит к сердечным заболеваниям.

Доказано, что избыток кислых побочных продуктов в организме даже повышает вероятность остеопороза – состояния, при котором истончаются кости.

В целом, добавляет профессор Ланхэм-Нью, пищевая кислотная нагрузка - это концепция, которая потенциально может быть очень интересной.

"На данный момент мы убедились в том, что пищевая щелочность оказывает положительное влияние на целый ряд показателей здоровья. Нам просто нужно провести дополнительные исследования в этой области’.

Но веганская диета – или диета с ограниченным количеством молочных и животных продуктов – может повлечь за собой определенные трудности, говорит дипломированный диетолог Грейс Кингсуэлл.

“Неудивительно, что, когда люди становятся веганами, они сразу начинают чувствовать себя лучше, потому что внезапно отказываются от обработанных продуктов и едят гораздо больше фруктов и овощей, - объясняет она. – Но мы знаем, что в долгосрочной перспективе при соблюдении веганской диеты существует реальный риск дефицита питательных веществ".

И не менее важным является белок, который играет фундаментальную роль в наших мышцах и клетках, а также в поддержании уровня сахара в крови, воспалительных процессах и регуляции инсулина.

“Если вы не придерживаетесь строгой веганской диеты, вам действительно трудно избежать дефицита питательных веществ", - предупредила мисс Кингсуэлл.

Но для снижения кислотной нагрузки не требуется установка "все или ничего".

"Не нужно зацикливаться на этом, - настаивает доктор Калеова. – Цель не в том, чтобы есть только щелочные продукты – это скорее переход к более щелочному питанию, которое нам необходимо".

И, в конце концов, отмечает Daily Mail, даже Гвинет Пэлтроу признает, что теперь она (иногда) ест макароны.