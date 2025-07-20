Как стать донором костного мозга

5 тысяч россиян ежегодно нуждаются в трансплантации костного мозга, но найти донора удаётся только 20% из них. Из 10 тысяч потенциальных доноров костного мозга подойдет только один. О том, как стать донором и что для этого нужно, нижегородцам рассказала менеджер по связям с общественностью Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Пономарева на лекции в рамках просветительского онлайн-проекта Госкорпорации «Росатом» и ФМБА «Редкое совпадение».

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Цель проекта «Редкое совпадение» — повысить информированность среди россиян о процедуре сдачи костного мозга и нехватке доноров, разоблачить мифы и страхи. Название проекта связано со сложностью поиска генетически подходящего донора, что в прямом смысле можно назвать «редким совпадением».

«Свой рассказ я всегда начинаю с одного: если бы однажды девушка не узнала о регистре доноров, что существует такая тема как переливание кроветворных стволовых клеток, я бы сегодня с вами не познакомилась», — поделилась Татьяна Пономарева.

В 2011 году она узнала о своем заболевании – лимфоме. После долгого безуспешного лечения остался последний шанс на спасение — найти донора костного мозга. В России генетического близнеца не нашлось (шанс найти донора среди семьи не больше 25%), и после запроса в Мировую базу Татьяне нашли донора из Германии. Выздоровев, она решила посвятить себя этой теме. «В нашем организме есть три мозга, и третьему просто не повезло с пиаром. В России многие думают, что костный мозг — это что-то страшное. Однако стать донором костного мозга — просто, не больно и безопасно», — отметила Татьяна Пономарева. Костный мозг — кроветворная ткань внутри больших костей. Костный мозг производит все клетки нашей крови, и они постоянно вырабатываются в организме человека, полностью восстанавливаясь за 2 – 3 недели.

Стать донором костного мозга может любой человек без противопоказаний по здоровью. Возраст донора должен быть от 18 до 45 лет. Вес – более 50 кг.

Есть два способа вступления в Федеральный регистр — на портале Госуслуг ( в течение 10 рабочих дней после подачи заявления свяжется специалист рекрутингового центра и согласует дату и время для сдачи биоматериала) или сразу прийти в учреждение Службы крови (вам выдадут документы, которые будет необходимо заполнить и подписать, нужен паспорт и СНИЛС). Для определения генотипа берут кровь из вены (3 – 5мл) или соскоб с внутренней поверхности щеки. Когда результаты будут готовы, данные вашего генотипа занесут в Федеральный регистр и будут искать генетическое совпадение. Затем вы ожидаете приглашение на донацию ( вероятность стать реальным донором крайне мала, но сама возможность обратиться к вам очень важна).

Донору перед процедурой предстоит сдать ряд бесплатных анализов по месту проживания и в клинике. Подготовку донора, общую организацию процесса и другие расходы оплачивает государство. Проезд, проживание и питание оплачивает принимающая сторона. Есть два способа донации клеток (донор сам выбирает способ сдачи и на любом этапе имеет право отказаться без объяснения причин). Донорство безвозмездно, анонимно, добровольно.

Первый способ — клетки забирают из крови донора через вену (это самый распространенный способ донации). С помощью первого катетера кровь передают в специальный аппарат, который отделяет нужные клетки от других компонентов крови. Через катетер в другой руке кровь возвращается донору и за всю процедуру проходит через аппарат три раза. Процедура на 4 – 6 часов.

Второй способ — клетки забирают из тазовой кости донора. Под наркозом в тазовой кости сделают несколько проколов и возьмут не более 5% от общего количества костного мозга. Донация длится всего 40 минут.

Для реципиента процесс пересадки донорских клеток — 5минутная капельница. Через два года донор при обоюдном желании может познакомиться с реципиентом.