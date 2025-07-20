В чем опасность занятий сексом в жару

Жара сама по себе является провоцирующим фактором обострения для многих хронических заболеваний, а если к этому добавить половую активность, риски возрастут в разы, рассказала врач Вера Сережина. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

По словам эксперта, особенно риск велик при гипертонии, ишемической болезни сердца и после перенесенных инфарктов, поскольку жара может спровоцировать криз или даже повторный приступ. Высокая температура воздуха уже создает дополнительную нагрузку на сердце, а любая физическая активность в этот период может оказаться избыточной, уточнила она.

«Небезопасна жара и для людей с признаками инфекционного заболевания, например болью в горле, заложенностью носа или повышенной температурой. В таких условиях активное взаимодействие с партнером может как усугубить течение болезни, так и способствовать передаче инфекции. Особого внимания требуют состояния связанные с бронхиальной астмой, особенно если есть нехватка кислорода и одышка. Любые резкие движения могут спровоцировать приступ», — предупредила врач.

Сережина добавила, что жара усиливает и кожные реакции — при повышенном потоотделении и плотном телесном контакте повышается риск локальных воспалений, раздражений, обострения дерматитов. Кроме того, у женщин в условиях жары может активнее развиваться бактериальная флора, что повышает вероятность воспалительных процессов в мочевом пузыре и других органах малого таза, отметила специалист.

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