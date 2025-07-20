Чем лучше заменить торт с пользой для здоровья

Роспотребнадзор дал свои рекомендации по замене тортов и прочих сладостей. Ведомство рекомендует употреблять больше ягод, фруктов и орехов.

«Это могут быть ягоды и фрукты. Они не только удовлетворят потребность в сладком, но и обеспечат организм необходимыми витаминами и минералами. Плодово-ягодные продукты содержат клетчатку, что важно для пищеварения. Отличным источником полезных жиров и белка являются орехи, также способствующие насыщению и энергии», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отмечают пользу от снижения сахара в рационе. Такой подход позволяет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее «СП» сообщала о том, что председатель экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктория Долгих рассказал о последствиях нехватки белка.