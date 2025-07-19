Нутрициолог рассказал, почему вы не должны засыпать поздно

Поздний отход ко сну может спровоцировать гормональный дисбаланс, заявила нутрициолог Ирина Никашина. Об этой опасности она предупредила россиян в разговоре с «Лентой.ру».

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Одним из наиболее важных гормонов, подверженных влиянию режима дня, Никашина назвала мелатонин. По ее словам, поздний отход ко сну может нарушить естественные его циклы выработки, что может привести к проблемам с засыпанием и качеством сна. Если человек поздно ложиться спать, у него также может оставаться высоким уровень гормона стресса кортизола, что приводит к хроническому стрессу и беспокойству.

Специалистка добавила, что неправильный режим дня и постоянный недосып также может снижать чувствительность к инсулину, что провоцирует повышение уровня сахара в крови и увеличивает риск развития диабета второго типа.

«Исследования показывают, что люди, которые спят менее семи часов в сутки или имеют нерегулярный график сна, более подвержены этому заболеванию», — отметила Никашина.

Кроме того, недосып ухудшает выработку гормонов лептина и грелина, отвечающих за чувство насыщения и чувство голода соответственно. Научно доказано, что плохо выспавшийся человек на следующий день в среднем на 30 процентов чаще переедает, чем те, кто хорошо высыпается, заверила доктор.

Ранее врач-сомнолог Максим Новиков рассказал, что плохой сон может стать одной из причин появления проблем с весом. По его словам, при недосыпе в организме растет уровень грелина, а уровень лептина снижается.