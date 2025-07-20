Как восполнить дефициты полезных веществ

Современный ритм жизни зачастую не позволяет человеку получать достаточное количество питательных веществ. Однако есть способы восполнить дефициты без сильных изменений в рационе.

По словам председателя экспертного совета Роскачества по развитию рынка функционального питания Виктории Долгих, массовые дефициты потребления белка, пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ и при этом переедание «пустых» килокалорий ведет к тому, что организм тратит ресурс намного быстрее, устает и начинает болеть.

Эскперт отмечает, что один из популярных способов восполнить запас полезных веществ это БАДы, однако с ними есть множество нюансов. Один из них связан с большим количеством подделок и нарушений при продаже этих добавок, сообщают в Роскачестве.

Важно помнить, что БАД – не лекарство. Дозировку этих веществ должен подбирать только врач после подтверждения диагноза. Также при приеме БАДов нужно систематически сдавать анализы, чтобы избежать передозировки или вовремя зафиксировать низкую усвояемость.

Восполнить недостаток микроэлементов и витаминов помогут и функциональные продукты питания. Найти их можно на специальных полках в супермаркетах. Они содержат не менее 15 % от суточной нормы потребления витаминов и минеральных веществ и не менее 5 % белка и пищевых волокон в порции.