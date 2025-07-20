Что будет, если проглотить осу

Случайно проглоченная человеком оса может привести к тяжелым последствиям, заявил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«Самое опасное - это если оса, например, сядет на какой-нибудь кусочек арбуза. Человек будет его есть, не заметит и проглотит осу. И она ужалит его не в руку, а непосредственно уже где-нибудь в глотке. Это может привести к крайне неприятным, даже самым серьезным последствиям», – заявил он РИА Новости.

Эксперт рекомендует убивать ос, залетевших в квартиру. В крайнем случае – ловить стаканом и листком бумаги и отпускать на улицу. Укусы ос опасны.

Ранее «СП» сообщала о том, что в Кузбассе врачи столкнулись с крайне редким случаем заражения гельминтом — червь поселился в глазу у женщины после укуса комара.