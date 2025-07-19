Какой должна быть правильная кардиотренировка

Анна Путинцева, врач Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации, объяснила, что нужно делать, чтобы физическая нагрузка действительно принесла сердцу пользу.

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Любая физическая нагрузка, в процессе которой повышается пульс, считается кардиотренировкой. Это ускоряет кровообращение и заставляет работать сердце в усиленном режиме, тем самым укрепляется эластичность сосудов, передает «Вечерний Волгоград.ру».

Кардиотренировка, как самостоятельная нагрузка, должна длиться не менее 45 минут. Если она только часть другой тренировки – тогда 15–20 минут будет достаточно.

К умеренной кардионагрузке относятся плавание, лечебная гимнастика, скандинавская ходьба, бег трусцой, танцы, езда на велосипеде и даже прогулки на свежем воздухе. Главное, чтобы утомление от физической нагрузки было приятным, а не изнуряющим.

При этом во время занятий важно следить за своим состоянием. Тренировка идет на пользу сердцу, если пульс составляет примерно 60–80% от максимальной частоты сердечных сокращений, рекомендованных для вашего возраста.

Врач не советует заканчивать тренировку резко – нужно постепенно восстанавливать частоту сердечных сокращений. Не стоит начинать упражнения, только поднявшись с постели: мышцы и сердце еще не готовы к нагрузкам.