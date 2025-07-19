Врач рассказала волгоградцам, какой должна быть правильная кардиотренировка
Анна Путинцева, врач Волгоградского областного клинического центра медицинской реабилитации, объяснила, что нужно делать, чтобы физическая нагрузка действительно принесла сердцу пользу.
Любая физическая нагрузка, в процессе которой повышается пульс, считается кардиотренировкой. Это ускоряет кровообращение и заставляет работать сердце в усиленном режиме, тем самым укрепляется эластичность сосудов, передает «Вечерний Волгоград.ру».
Кардиотренировка, как самостоятельная нагрузка, должна длиться не менее 45 минут. Если она только часть другой тренировки – тогда 15–20 минут будет достаточно.
К умеренной кардионагрузке относятся плавание, лечебная гимнастика, скандинавская ходьба, бег трусцой, танцы, езда на велосипеде и даже прогулки на свежем воздухе. Главное, чтобы утомление от физической нагрузки было приятным, а не изнуряющим.
При этом во время занятий важно следить за своим состоянием. Тренировка идет на пользу сердцу, если пульс составляет примерно 60–80% от максимальной частоты сердечных сокращений, рекомендованных для вашего возраста.
Врач не советует заканчивать тренировку резко – нужно постепенно восстанавливать частоту сердечных сокращений. Не стоит начинать упражнения, только поднявшись с постели: мышцы и сердце еще не готовы к нагрузкам.