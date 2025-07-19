Что можно подцепить с едой, купленной у бабушек на уличном базаре

Ягоды, грибы, овощи, зелень, свежее молоко «из-под коровы» — всё это так и манит в летний сезон. Особенно если за уличным прилавком сидит бабушка — божий одуванчик. Желание купить что-то и таким образом и себя порадовать, и дать заработать пенсионерке вполне понятно. Но такой благородный поступок может обернуться потерей здоровья. Как защитить себя, «Секрету» рассказала врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» Ольга Столярова.

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Что можно подцепить с уличной едой

Ягоды, свежие грибы, зелень и овощи могут хранить на себе целый букет возбудителей болезней.

Бактерии. Кишечная палочка (Escherichia coli), сальмонеллы (Salmonella spp.), листерии (Listeria monocytogenes) — самые популярные «соседи» свежих растений. Они попадают на поверхность плодов через почву.

Знакомство с этими возбудителями вызывает у человека диарею, боли в животе, иногда рвоту и лихорадку. А листериоз протекает особенно тяжело. Если листерии попали в организм беременной, они могут привести к гибели плода.

Вирусы. Через грязные руки, почву и воду при поливе плоды «обогащаются», например, норовирусами. Они очень заразны и часто становятся причиной «кишечных гриппов» с рвотой и поносом. Да-да, не только ротавирусы вызывают такие симптомы.

Вирус гепатита А тоже попадает к человеку с немытых продуктов и рук. Он вызывает воспаление печени и желтуху.

Паразиты. Лямблии, аскариды, токсокары, эхинококки, острицы — постоянные спутники растений, контактирующих с почвой. Они вызывают кишечные расстройства, аллергические реакции, сыпь и зуд.

Плесень и микотоксины. Если съесть ягоду, поражённую плесенью, можно получить отравление токсинами, которые выделяют плесневые грибы (например, афлатоксины, охратоксины).

Как защититься. Лучше всего — не покупайте никакую еду в непроверенных местах. У бабушки, торгующей чем-то со своего огорода, могут быть самые благие намерения, но не будет сертификатов безопасности, соответствия ГОСТам и так далее.

Отдельного внимания заслуживают грибы. Их нельзя промыть от токсинов, которые они могут накапливать в себе. Вы никогда достоверно не узнаете, где их собрали и действительно ли они не ядовиты. Так что грибы с улицы — табу.

Если вы всё же купили овощи или ягоды: тщательно промывайте. Лучше замочить овощи, зелень или ягоды на несколько минут в воде с содой или яблочным уксусом (1 ст. л на литр воды), а потом промыть под проточной водой.

Не ешьте испорченное. Даже если вы срежете заплесневелый участок, это не поможет: микотоксины уже распространились внутрь плода. Всё, что начало портиться, выкидывайте полностью.

Сделайте прививку от гепатита А. Она существует, но делают её только платно: в национальный календарь эта вакцина не входит.

Чем опасны яйца, молоко и консервированные продукты «от бабушек»

Яйца могут быть источником сальмонеллёза. В сыром молоке могут жить десятки бактерий, наиболее опасные из которых — возбудители бруцеллёза, туберкулёза, брюшного тифа, дизентерии, листериоза, ящура и сибирской язвы.

Известная советская актриса Екатерина Савинова (Фрося из фильма «Приходите завтра!») до конца жизни не смогла оправиться от последствий бруцеллёза, выпив парного молока с рынка.

Как защититься. Самый надёжный способ — не покупать. Особенно консервированные продукты. Покупать их у людей, чья деятельность не сертифицирована как торговая, крайне опасно. Вы никогда не узнаете заранее по виду продукта, есть ли в банке маринованных огурчиков или грибов ботулотоксины.

Ботулизм крайне опасен: от него в России периодически случаются и попадания в реанимацию, и летальные исходы.

Споры бактерий клостридий, вызывающих ботулизм, не гибнут даже после кипячения.

В яйцах и молоке нет клостридий, так как они размножаются только в безвоздушной среде. Так что, если уж вы их купили, важно хорошенько приготовить.

Яйца — полностью прожаривать или варить вкрутую. Мыть их стоит только непосредственно перед употреблением. Если сделать это заранее, через поры в скорлупе оставшиеся возбудители проникнут внутрь. Да и храниться такие яйца долго не будут.

А молоко необходимо прокипятить. Так опасные возбудители болезней гарантированно погибнут.

Едой из магазина тоже можно отравиться, но происходит это гораздо реже. Важно соблюдать элементарные правила безопасности. «Секрет» уже рассказывал, почему, например, не стоит покупать битые арбузы.