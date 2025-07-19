Названа ошибка при отказе от жира и сахара

Приводящие к развитию атеросклероза механизмы сложны и полностью не изучены. Для многих пациентов является своего рода ловушкой вера в то, что, отказавшись от избытка сахара и жира, и включив в жизнь больше спорта, можно сделать сосуды чистыми. Или же предотвратить образование холестериновых бляшек.

Это удается сделать далеко не всегда. В ситуации, когда нарушен синтез рецепторов к холестерину, только питание и физкультура не помогут.

"Печень просто не может удалить холестерин из кровотока. Так атеросклероз развивается даже у людей, ведущих абсолютно правильный образ жизни", - отметил в своем блоге кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев.

Он уточнил, что питание и активный образ жизни важны, но и "роль лекарственных препаратов отрицать невозможно".

По словам врача, эти средства сегодня играют решающую роль в профилактике сосудистых катастроф.

Константин Крулев отметил: мнение о том, что профилактика сердечно-сосудистых заболеваний заключается лишь в здоровом образе жизни, а таблетки - для слабаков, - заблуждение. Кардиолог напомнил, что перед изменением диеты и образа жизни необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом.