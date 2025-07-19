Чем опасен холодный душ

В жаркую погоду люди прибегают к разным способам охладиться. Особенно популярны водные процедуры, в том числе холодный душ. Это не только хорошее средство для закаливания организма, но и способ взбодриться. Однако для некоторых людей холодный душ может представлять серьезную опасность.

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Если организм достаточно крепкий и отсутствуют противопоказания, холодный душ вполне может стать полезной процедурой. Но у людей с сосудистыми нарушениями головного мозга холодный душ может спровоцировать такие опасные для жизни состояния, как судороги и кровоизлияние в мозг.

«Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ — небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром, — рассказал в беседе с РИА «Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

Чтобы не причинить вреда здоровью, начинать водные процедуры нужно с теплого душа. Затем следует постепенно снижать температуру воды, чтобы дать организму время адаптироваться и среагировать.

Холодный душ является хорошим способом закаливания: он повышает устойчивость организма к воздействию естественных природных факторов в границах физиологического стресса. Холодный душ помогает укрепить иммунитет, улучшить кровообращение, нормализовать метаболизм и повысить тонус центральной нервной системы.

«Прохладный душ — это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно, — подчеркнул специалист.

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