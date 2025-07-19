Кому смертельно опасно летать в самолете

Врач общей практики Елена Павлова рассказала при каких заболеваниях смертельно опасно летать в самолёте.

В интервью изданию NEWS.ru она, в частности, заявила, что авиаперелёты противопоказаны людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По её словам, для путешествия на самолёте необходимо поддерживать хорошее здоровье, так как некоторые состояния могут представлять опасность.

Всё дело в том, пояснила специалист, что на протяжении нескольких часов вы можете оставаться неподвижным, что вместе с перепадами давления при взлёте и посадке, а также недостатком кислорода, может негативно сказаться на вашем состоянии.

«Именно поэтому полёты противопоказаны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – пояснила Павлова. – Особенно опасны перелёты для пациентов с недавно перенесённым инфарктом, сердечной недостаточностью и неконтролируемой гипертонией».

Также, добавила медик, в группе риска – люди с тромбозами, тяжёлыми формами диабета и хроническими заболеваниями лёгких.

«Не рекомендованы авиаперелёты и после недавних операций на грудной клетке и при наличии пневмоторакса или пневмонии, если с момента лечения прошло всего несколько недель», – подчеркнула специалист.

При инфекционных заболеваниях, включая грипп, COVID-19 и ветрянку, предупредила она, летать запрещено из-за риска заражения других пассажиров.

«Кроме того, при беременности путешествия на самолёте допускаются только со справкой из женской консультации», – резюмировала врач общей практики.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Павлова предупредила россиян о главной опасности при употреблении арбузов и дынь.