Врач рассказал, что стоит положить в аптечку в отпуск

Путешествия и приключения летом - отличная идея. Но важно не забывать о опасностях травм и заболеваний. Как нужно подготовиться, рассказала редакции сайта pravda-nn.ru главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

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Солнечные ожоги - одна из частых проблем на отдыхе. Чрезмерное воздействие ультрафиолета может вызвать покраснение, зуд, шелушение кожи, волдыри, слабость и головную боль. Для защиты необходимо использовать солнцезащитный крем с SPF 50 для светлой кожи и SPF 25-30 для темной. Если нанести его за 5-20 минут до выхода на солнце и через каждые два часа, то удастся избежать солнечных ожогов. Надо помнить, что крем нужно нанести и после купания. Важно предварительно протестировать крем на аллергию.

Одежда из светлых натуральных тканей позволит снизить риска перегрева и ожогов.

В аптечку стоит положить средства от желудочных расстройств (сорбенты, препараты от диареи и рвоты), сосудосуживающие капли, средства от кашля и конъюнктивита, жаропонижающие и обезболивающие препараты, средства от укачивания и противоаллергические средства.

Если средство от диареи не помогает более трех дней при температуре выше 38 °C - необходимо обратиться к врачу.

При наличии хронические заболеваний, например, аллергии, важно не забыть необходимые лекарства. При травмах нужны антисептик, бинт, вата, йод и лейкопластырь. Необходимо не забыть и небольшие ножницы. К врачу нужно обязательно обратиться при растяжениях или вывихах.

Морская вода тоже может быть не безопасной. На море многие необходимы средства от кашля и конъюнктивита.