Названы привычки, которые мешают наращивать мышечную массу после 40 лет

Можно регулярно выполнять силовые упражнения, но совершать ошибки, которые сводят на нет весь прогресс. О них подробнее рассказал Люк Джонсон, сертифицированный персональный тренер HERO Movement.

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Выполнение одних и тех же подходов и повторений. Лучше всего наши тела реагируют на тренировку, когда она немного меняется. Это может быть увеличение нагрузки, замедление темпа, сокращение времени отдыха, изменение диапазона повторений.

Приоритет количества над качеством. Постоянная работа на пределе возможностей может иметь неприятные последствия для здоровья. Лучше в первую очередь уделяйте внимание технике, восстановлению, постепенному прогрессу.

Пропуск мелочей. Значительно повлиять на то, как мы двигаемся и как долго тренируемся, могут стабилизация плеч, работа над подвижностью, вспомогательные движения.

Отсутствие плана или структуры. Предусмотрительность может иметь большое значение для эффективности тренировок.

Неправильное или недостаточное восстановление. Именно во время отдыха между занятиями организм по-настоящему восстанавливается. Уделите внимание питанию и борьбе со стрессом.

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