Перечислены риски употребления чипсов для организма

Давайте подробнее рассмотрим, как навредить организму могут упаковки чипсов и другие обработанные продукты. Расскажет об этом RuNews24.ru нутрициолог Галина Леонова.

© unsplash

Всего одна пачка чипсов в день на протяжении года выльется в 3,3 литра подсолнечного масла, которые ваше тело вынуждено переработать. Галина Леонова подчеркивает:

«Это масло может использоваться вашим организмом как энергия или запасаться в клетках. Последствия могут быть проблемами с обменом веществ и даже ожирением в будущем».

Кроме жиров, содержащих чипсы, не стоит забывать и о свободных радикалах — вредных молекулах, которые могут влиять на противовоспалительные механизмы организма.

При высоких температурах, которых подвергаются многие чипсы и другие блюда фастфуда, образуются побочные продукты окисления липидов, такие как альдегиды. Эти вредные вещества могут взаимодействовать с нашей ДНК и задействовать окислительно-восстановительные процессы, что также усугубляет общее состояние здоровья:

«Кроме того, рафинированные продукты содержат значительное количество акриламида, известного канцерогена. Он способен вызывать серьезные нарушения в нервной системе и может повышать риск развития различных заболеваний», — добавляет эксперт.

Как утверждает Леонова, если подобные продукты попадают в организм, как исключение, это не принесет серьезного вреда. Однако у людей, склонных к чрезмерному потреблению вредных продуктов, это может стать привычкой.

«Каждодневное употребление окисленных жиров не только уменьшает уровень энергии, необходимой для жизни, но и вытесняет из рациона богатые питательными веществами продукты», — резюмирует Галина Леонова.

Вместо того чтобы поддаваться искушению и налегать на чипсы, стоит искать альтернативы. Используйте свежие овощи, орехи или фрукты в качестве перекусов. Это не только полезно, но и способствует поддержанию нормального обмена веществ и общего состояния здоровья.

Если вам вдруг невыносимо захотелось чипсов, можете попробовать сделать их самостоятельно, используя специи и масла в умеренных количествах. Таким образом вы получите вкусный и полезный перекус без вреда для здоровья!

Помните, что осознание последствий своего питания — это первый шаг к здоровью. Уделяйте внимание своему рациону и выбирайте продукты, способствующие вашему благополучию!