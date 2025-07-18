Перечислены полезные привычки для людей старше 50 лет

Когда вам исполняется 50, вы начинаете ещё быстрее терять мышечную массу. В основном это связано с гормональными изменениями, но также усугубляется нехваткой белка и снижением уровня физической активности. Вот какие действия помогут этого избежать.

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Включайте белок в каждый приём пищи. Маккензи Берджесс, зарегистрированный диетолог, рекомендует за один приём пищи потреблять около 15-30 г белка. Важную роль играет и коллаген, который содержится в костном бульоне и добавках. Он помогает поддерживать здоровье суставов и эластичность кожи.

Питайтесь сбалансированно. Такой рацион должен в основном содержать чернослив, листовую зелень, йогурт, консервированный лосось с костями и другие полезные для костей продукты.

Ежедневно двигайтесь. Постоянство играет большую роль, чем интенсивность. Даже ходьба, подъём по лестнице или динамическая растяжка задействуют мышцы и полезны для суставов.

Тренируйтесь с отягощениями. Приседания, отжимания, работа с эспандерами три-четыре раза в неделю могут сильно повлиять на поддержание здоровья костей.

Особое внимание уделяйте восстановлению и сну. Наши мышцы восстанавливаются именно во время отдыха. Этому способствует качественный сон.

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