Россияне стали чаще покупать питьевую воду в розлив

В 2025 году 10,4 процентов потребителей покупают воду в автоматах — это на 3 процента больше, чем в 2023 году. Об этом говорят результаты проекта «ОмнибусЛайф».

© Вечерняя Москва

— Покупка воды в свою тару — единственная практика водопотребления, демонстрирующая стабильный рост. Люди выбирают автоматы, потому что это дешевле бутилированной воды. Качество не уступает, а порой и превосходит воду из магазина, — говорит предприниматель, директор Ассоциации производителей питьевой воды в розлив (АППВР) Сергей Рязанцев.

Автоматы с водой бывают двух видов: первые наливают артезианскую воду, которую добыли в сертифицированной скважине и привезли в цистернах, вторые сильно доочищают водопроводную воду.

Домашний фильтр не заменяет автомат доочистки: владельцы часто игнорируют сроки обслуживания, размножаются вредные бактерии, много чистой воды уходит в сточные воды, цена комплекта оборудования сопоставима с годовалым запасом бутилированной воды. Более эффективна промышленная очистка, особенно там, где вода сильно загрязнена. Для надежного выбора важно убедиться, что продавец регулярно обслуживает оборудование, публикует лабораторные анализы и поддерживает чистоту аппарата и площадки вокруг него.

Напоследок еще один аргумент в пользу воды в розлив: требования к ее минерализации строже, чем для воды в бутылках и даже из-под крана.