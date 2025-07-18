Раскрыт способ получить больше пользы от ходьбы

Ходьба быстрым шагом полезнее, чем в обычном темпе, считает специалист в области эхокардиографии из Чикагского университета (США) Дэниел Рубин. Способ получить больше эффекта от прогулки ученый раскрыл The Sun.

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Рубин рассказал, что в течение нескольких месяцев вместе с коллегами наблюдал за двумя группами пожилых людей. Добровольцы из первой группы ходили со средней скоростью 80 шагов в минуту, а из второй — 100 шагов в минуту.

«Результаты показали, что увеличение темпа ходьбы связано с улучшением функциональных возможностей», — уточнил он.

По словам исследователя, польза от ходьбы станет заметно выше, если ускорить темп в среднем на 14 шагов в минуту. Также благодаря прогулке повышаются выносливость, подвижность и уровень энергии. Кроме того, этот вид физической активности полезен для кровеносной, сердечно-легочной и иммунной систем, добавил Рубин.

Ранее диетолог Лейн Нортон заявил, что интенсивная прерывистая физическая активность способна снизить риск рака на 20 процентов. По его мнению, подойдут такие упражнения, как быстрый подъем по лестнице, быстрая ходьба, приседания, бег на тренажере и растяжка.