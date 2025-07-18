Чем намазать кожу при солнечных ожогах, чтобы снять красноту и боль

Летнее солнце может быть «злым и коварным». Вместо того, чтобы ласково обволакивать нашу кожу, оно порой начинает кусаться, оставляя на лице и теле не красивый загар, а жуткие ожоги «до мяса». Не будем напоминать о важности нанесения SPF-средств. Сегодня поговорим о том, что же делать, если не обезопасились и сгорели. Все болит и пышет, ничего не помогает, и рука сама тянется к холодильнику за баночкой сметаны. Ведь еще наши бабушки утверждали, что лучшего средства от ожогов и не найти.

Дерматовенеролог Екатерина Макарова иного мнения. В беседе с WomanHit она пояснила, почему сметана бесполезна в качестве смягчающе-успокаивающего средства, а также перечислила главные способы спасти кожу от серьезных повреждений.

Ожоги «безопасные» и серьезные

«Фотодерматит или солнечный ожог — это воспалительная реакция кожи на чрезмерное воздействие физического фактора — ультрафиолет. Выглядеть воспаление может как аллергия (эритема или покраснение, зуд кожи и болезненность покрасневших участков) и как настоящий ожог (эритема сопровождается пузырями, волдырями, вплоть до эрозий, элементы резко болезненные). Во втором случае воспаление может сопровождаться общими симптомами: слабость озноб, повышение температуры тела и даже тошнота и рвота», — говорит медик.

Если дозагорались до ожога

Даже если кожу начало лишь слегка пощипывать, появились легкие высыпания, сразу прекращайте солнечные ванны. Эксперт рекомендует удалиться в тень и нанести на пораженные участки кожи кортикостероидный крем или мазь. Как правило, после таких экстренных мер проблему удается нейтрализовать.

«Проснетесь утром с шоколадным загаром без боли и красноты. В качестве поддержки можно использовать наружные средства на основе дексапантенола. Такой уход увлажняет кожу на фоне загара, питает ее, облегчает ощущения дискомфорта», — продолжает дерматовенеролог.

Но если кожа болит так, что невозможно прикоснуться, и вы заранее прогнозируете пузыри и волдыри на следующий день, то к вышеприведенной схеме нужной добавить общие средства.

«Это обязательно антигистаминные для снижения воспалительной реакции в коже и нестероидные противовоспалительные средства типа аспирина или парацетамола, чтобы блокировать симптомы воспаления на уровне всего организма», — советует Екатерина Макарова.

В особо тяжелых случаях нужно обратиться к врачу, может потребоваться капельное введение дезинтоксикационных растворов и назначение антибиотиков в случае вторичной местной инфекции.

На фоне ожогов любой степени тяжести обязательно соблюдайте питьевой режим из расчета 30—40 мл на кг массы тела или больше. Термически пораженная кожа теряет много жидкости, а воспалительная реакция требует дезинтоксикации. Обильное питье решает эту проблему.

Что не так со сметаной?

Врач советут забыть о «бабушкиных» методах лечения ожогов вроде сметаны и растительного масла. И на то есть сразу несколько причин:

«Во-первых, молочный белок, может, и питает кожу, но уж точно не влияет на воспаление. Во-вторых, такое популярное средство, как растительное масло, закупоривает поры и не дает воспаленной коже дышать, что усугубляет ситуацию. В-третьих, пока вы надеетесь на натуральные продукты, вы упускаете драгоценное время. Там, где стероидные мази самодостаточно разрешают ситуацию, сметанковые маски будут растягивать болезненный процесс на несколько дней. Не доверяйте доморощенным схемам и не рискуйте здоровьем», — настаивает эксперт.

Правила здорового загара

Выходить на солнце, даже если оно то и дело прячется за облака и тучки, нужно подготовленными. Подбираем дерматологически тестированные препараты и наносим защитные средства с высоким фильтром (SPF 50). Особенно это касается белокожих, веснушчатых и рыжеволосых.