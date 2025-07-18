Опровергнут опасный миф о бессоннице

Убеждение в том, что можно восполнить ущерб от бессонной ночи, просто поспав больше в следующий день, не соответствует действительности, заявил нейрофизиолог Райбель Викс. Опасный миф о бессоннице он опроверг в беседе с изданием Infosalus.

© Lenta.ru

Викс предупредил, что нейтрализовать нанесенный бессонницей ущерб здоровью попытками отоспаться на следующий день или на выходных, не получится. Он подчеркнул, что недостаток сна затрагивает все органы и системы организма.

Среди последствий бессонницы он выделил нарушение когнитивных функций, перепады настроения, снижение работоспособности, ослабление иммунной системы, преждевременное старение, повышение риска развития гипертонии, сахарного диабета и ожирения.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища провоцирует изжогу, которая мешает спать.