Нутрициолог предупредил об опасности нового метода похудения

Ставший популярным в социальных сетях новый метод похудения на коктейле из овсянки, воды и лимонного сока может серьезно подорвать здоровье, считает нутрициолог, психолог Анна Дивинская. В разговоре с NEWS.ru она предостерегла от увлечения чудодейственными диетами.

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По словам Дивинской, действие коктейля из овсянки сравнивают с воздействием уколов для похудения, утверждая, что после порции такой смеси голод надолго пропадает. Нутрициолог подтвердила, что отчасти это правда: овсянка насыщена пищевыми волокнами, которые образуют в желудке вязкий гель и тем самым создают ощущение сытости.

Тем не менее эксперт подчеркнула, что такой коктейль не может заменить полноценный прием пищи. Она подчеркнула, что хроническая нехватка полезных веществ опасна для здоровья, особенно для подростков.

Дивинская также заявила, что худеть на овсянке с лимоном и водой на 10 килограммов за месяц невозможно.

«Потеря веса определяется дефицитом калорий, а не употреблением конкретного продукта», — заявила она.

Кроме того, подобный подход к питанию формирует нездоровое отношение к еде, заключила нутрициолог.

Ранее психолог Анетта Орлова для эффективного похудения посоветовала постепенно переходить на правильное питание. Кроме того, она призвала не худеть в одиночку, а подключить к процессу всю семью.