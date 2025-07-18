Хирург назвала опасные положения во время сна

Сертифицированный пластический хирург и основательница нью-йоркской клиники SD Medical Arts Светлана Данович объяснила, что трение кожи о подушку вызывает «линии сна», которые превращаются в морщины. Наиболее уязвимы щеки, носогубные складки, линия подбородка и декольте.

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Сон на боку и животе создает постоянное давление на одну сторону лица и груди, вызывая асимметрию и потерю упругости из-за снижения коллагена и эластина. Самой полезной для кожи считается поза на спине, которая уменьшает контакт с подушкой и снижает отёчность.

Для тех, кто спит на боку или животе, врач рекомендует комплексный уход, снижение соли в рационе и использование средств с ретинолом, пептидами, бакучиолом и витамином С. Помогают также силиконовые накладки, шелковые наволочки и ортопедические подушки, поддерживающие правильное положение.

При появлении морщин специалисты советуют обратиться к косметологу для профессионального ухода, пишет «Мойка78».

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