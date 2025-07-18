Почему нельзя резко убирать сахар и соль из рациона

Врачи в один голос советуют снизить потребление соли и сахара. В погоне за здоровьем есть соблазн вообще перестать их есть. Однако врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух не советует резко убирать из рациона ни сахар, ни соль. Иначе есть риск заполучить расстройство пищевого поведения. Вот как это работает.

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Почему нельзя сразу исключать соль и сахар из рациона

Восприятие вкуса напрямую связано с состоянием вкусовых рецепторов, пояснила Кашух порталу РИАМО.

Организм со временем привыкает к определённой концентрации соли и сахара в пище.

Если вкус еды резко станет не таким выраженным, он может казаться непривычно пресным.

Так попытка «очистить рецепторы» может обернуться срывами и формированием расстройств пищевого поведения, предупредила врач.

Как уменьшать количество соли и сахара безопасно

Оптимальный путь — постепенное снижать их долю в рационе, посоветовала Кашух.

Одновременно с этим нужно добавлять блюдам новые вкусовые акценты. Для этого подойдут: - ароматные травы; - специи; - кислые фрукты и овощи.

Питание станет полезнее, вас будет меньше тянуть к привычным продуктам с ярким вкусом, а их отсутствие не будет стрессом, объяснила специалист.

Как сделать полезный рацион вкусным

Пищевые предпочтения формируются под влиянием генетики, культуры и привычек, отметила гастроэнтеролог.

Чаще всего вкусной считается еда с высокой калорийностью, насыщенная сахаром, солью и жиром.

Но полезные продукты тоже могут быть вкусными, если найти то, что придётся по вкусу, например: - ягоды; - орехи; - овощные салаты; - рыба с травами.

Важен и вопрос доступности. Многие выбирают сладости и фастфуд, потому что их легко найти. Проще купить шоколадку, чем, например, запечь рыбу или купить свежие ягоды не в сезон.

Чтобы питание оставалось полезным, важно заранее планировать рацион и по возможности выбирать более здоровые варианты, заключила врач.

Как сахар и соль провоцируют старение

Сахар и соль — два продукта, которые могут сделать вас старее, чем вы есть, предупредила врач-диетолог Марьяна Джутова.

Например, если употреблять много сахара, можно раньше времени покрыться морщинами.

Такой эффект наступает из-за процесса гликации, при котором молекулы глюкозы «склеивают» коллагеновые волокна. От этого кожа теряет упругость.

Особо опасны в этом плане продукты со скрытыми сахарами, например выпечка и газировка.

Соль задерживает жидкость в организме. Из-за этого нарушается естественный водный баланс и появляются отёки.

Есть ещё два продукта, которые могут прибавить возраста. Что это — узнайте здесь.