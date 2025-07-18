Врач рассказала о первых признаках кишечной палочки в сыре

Кишечная палочка никак не влияет на вкус сыра, однако первые признаки бактерии можно заметить по внешнему виду продукта. Об этом в четверг, 17 июля, рассказала врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

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Она добавила, что неприятный запах сыра и слизь могут свидетельствовать о том, что продукт не соответствует нормам.

— Внешние признаки появляются, когда вредных микроорганизмов в продукте уже слишком много. Тогда появляется неприятный запах, сыр становится липким, появляется слизь, — добавила эксперт.

По словам Кашух, плесень не всегда является показателем заражения сыра кишечной палочкой.

Этот микроорганизм относится к виду бактерий, а плесень — это грибы. В сыре Бри, к примеру, содержится благородная плесень Penicillium camemberti — она-то и придает продукту уникальный вкус и текстуру, уточняет РИАМО.

17 июля стало известно, что Роскачество обнаружило кишечную палочку в сыре Бри с белой плесенью брендов «Егорлык молоко», Vitalat, Schonfeld, Treville, «ВкусВилл», Metro Chef и «Городецкая сыроварня».