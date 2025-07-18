Как зефир поможет быстрее накачаться в спортзале

Перекус несколькими зефирками за полчаса до похода в спортивный зал поможет избежать чувства усталости и сохранить работоспособность в течение всей тренировки. Об этом рассказал фитнес-тренер, основатель одной из крупных сетей спортивных студий Сергей Литовченко.

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По словам эксперта, дело в том, что этот десерт содержит большое количество быстрых углеводов, которые быстро всасываются в кровь и дают организму больше энергии, необходимой для эффективных физических нагрузок. Он отметил и то, что в зефире довольно мало жиров, которые в то же время легко усваиваются и не вызывают ощущения дискомфорта и желудке. Однако специалист предупредил, что есть слишком много сладости перед тренировкой все же не стоит.

— У вас будет больше энергии и меньше усталости, а значит, мышцам можно дать хорошую нагрузку и хорошо их прокачать, что в последующем даст им хороший рост. Но также важно придерживаться правильного питания... и не забывать про отдых и восстановление, — передает слова Литовченко Life.ru.

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