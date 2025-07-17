Многие думают, что выпирающий живот – это всегда жир. Но на самом деле это может быть совсем не так. Одна из самых частых причин – диастаз, то есть расхождение прямых мышц живота. Эта проблема не видна снаружи, но она влияет и на внешний вид, и на самочувствие.

Из-за диастаза живот визуально выпячивается, даже если человек в целом худой. Слабость в корпусе, боли в пояснице, отеки и даже проблемы с органами малого таза, все это тоже может быть следствием расхождения мышц.

Почему вес может не снижаться, несмотря на питание и спорт

Уменьшить диастаз можно с помощью упражнений на укрепление глубоких мышц живота. Упражнения не требуют особой подготовки, но при регулярной практике могут помочь вернуть тонус и плоский живот.

Подробнее о том, как исправить диастаз упражнениями, рассказал в своем видео врач Сергей Длин.