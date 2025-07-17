Эксперт объяснил популярность падела у россиян

CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness «Фитмост» Александра Герасимова объяснила популярность падел-тенниса у россиян. Ее комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, падел сочетает в себе азарт и зрелищность, при этом остается доступным даже для новичков, в отличие от большого тенниса.

«В падел играют только в парах "2 на 2". Эти преимущества делают его социальным видом спорта, который не только объединяет людей, но и формирует вокруг себя настоящее комьюнити», — считает она.

Кроме того, собеседница издания добавила, что попробовать свои силы в паделе можно, находясь в любой физической форме, поскольку он менее техничный, чем теннис и сквош. Падел позволяет быстрее добиться результатов, при этом получая удовольствие.

К тому же падел — комплексный вид спорта с аэробной нагрузкой, во время которой работают все мышцы. Так, за час игры можно сжечь до 400-600 калорий. В паделе также активно задействуется низ тела, если тренировки регулярные — прорабатываются мышцы спины, рук и корпуса.

«Еще игра требует на себе большой концентрации, спортсмены активно расходуют энергию, что помогает избавиться от напряжения и стресса. Правила игры тоже очень простые — спортсмены могут отбивать мячи от стен и заборов, что делает ее более динамичной и завораживающей», — подытожила Герасимова.

В мае сообщалось, что в России появится падел-клуб для мужчин с выбором партнерши.