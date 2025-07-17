Сколько можно съедать пальмового масла в день

Пальмовое масло используется почти во всех продуктах, однако в день суммарно не стоит употреблять более 20-22 граммов, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Человек может употреблять не более 10% насыщенных жиров от общей калорийности рациона. Пальмовое масло на 50% состоит именно из них. А норма по калорийности рациона у всех своя. Например, при рационе на 2000 ккал потреблять насыщенных жиров следует в количестве не более 20–22 граммов (около 200 ккал)», – объяснил врач.

Чрезмерное употребление пальмового масла может нанести вред здоровью. Избыточное потребление любого жира может стать причиной нарушения липидного обмена, развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.