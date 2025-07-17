Эксперт раскрыл самый полезный вид пальмового масла

Нерафинированное и неочищенное — самый полезный вид пальмового масла. Оно также называется красным из-за своего оттенка, рассказал в интервью «Газете.Ru» доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой фармакологии и первый декан факультета фундаментальной медицины МГУ, основатель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев.

«Такое масло отлично подходит для заправки салатов и считается самым полезным благодаря высокому содержанию витаминов и биологически активных веществ. В некоторых странах Африки и Азии его даже назначают детям для профилактики авитаминоза», – рассказал Медведев.

Но при рафинировании масла количество полезных веществ уменьшается, как и в случае с любыми маслами. Однако даже такое масло имеет массу полезных свойств.