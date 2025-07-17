Назван способ составить идеальный рацион для похудения

Для похудения без риска для здоровья россиянам следует не просто «меньше есть», а понимать, сколько калорий потребляется ежедневно. Об этом KP.RU МГУ Зухра Павлова.

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Каждому человеку, особенно с лишним весом и каким-то сопутствующими заболеваниями, нужно знать свой нынешний калораж рациона и цифру, к которой стоит стремиться, заявила специалист. Она рекомендовала придерживаться формулы 3:3:4, когда каждый прием пищи должен содержать примерно 30 процентов белков, 30 процентов жиров и 40 процентов углеводов. Белка, к примеру, требуется около 1,5 грамма на каждый килограмм веса, а жиров — около 70 грамм в день, если человек ведет образ жизни со средней активностью.

Россиянам рекомендуется съедать каждый день по 400 грамм овощей, а также следить, чтобы белок был в каждом приеме пищи. Следует также добавить немного фруктов или ягод после еды. Этот рацион будет полезным, а организм сможет снижать вес без стресса.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала способ похудеть в жару. Для этого следует пить достаточно воды и выбирать легкую пищу — в рацион добавлять больше свежих овощей и фруктов, нежирного белка. Заниматься спортом в жару она рекомендовала разумна, избегая тренировок на пике жары.