Врачи дали рекомендации для улучшения уровня холестерина

Если у вас повышен уровень холестерина в крови, то первое, о чём нужно подумать, - это сокращение потребления насыщенных жиров. Даже небольшие изменения в рационе могут иметь большое значение.

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Насыщенные жиры, которые содержатся в жирных сортах мяса, жирных молочных продуктах и большинстве обработанных продуктов, могут повышать уровень вредного холестерина. Несколько исследований показали, что диеты с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием ненасыщенных жиров связаны с более низким уровнем холестерина и со снижением риска развития болезней сердца.

Вот простые способы сократить потребление насыщенных жиров и улучшить здоровье сердца.

Сосредоточьтесь на умеренном потреблении жиров. В «Рекомендациях по питанию для американцев» говорится, что насыщенные жиры должны составлять менее 10% от общего потребления килокалорий в сутки, при этом Американская кардиологическая ассоциация рекомендует стремиться к 6%.

Ешьте больше полезных для сердца жиров. Они содержатся в орехах, семечках, авокадо, оливковом масле, жирной рыбе.

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Ешьте постные животные белки. В них меньше насыщенных жиров. Из молочных продуктов выбирайте с низким содержанием жира или обезжиренные.

Готовьте больше блюд с растительными ингредиентами. Растворимая клетчатка в фруктах, овощах, цельнозерновых, бобовых, чечевице и семенах чиа, молотых семенах льна может снизить уровень вредного холестерина и общего холестерина.

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