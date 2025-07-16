Чем может быть опасна добавка в куркумой

Пищевые добавки с куркумой, популярные среди сторонников здорового образа жизни, могут вызывать серьезные повреждения печени. Об этом предупредила доктор Джен Гюнтер (США). Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

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По словам врача, опасность представляют не специя как таковая, а именно концентрированные биологически активные добавки, которые часто рекламируются как средство для укрепления иммунитета и профилактики рака. Однако, как отмечает доктор Гюнтер, научных доказательств эффективности таких добавок нет. Кроме того, в высоких дозах и при одновременном приеме с некоторыми лекарствами они могут спровоцировать печеночную недостаточность.

«Куркума как приправа — безопасна. Ее используют в кулинарии и добавляют в кофе. Однако между употреблением куркумина с пищей и в виде капсул нельзя ставить знак равенства. Пищевая добавка — не еда», — подчеркнула специалист.

Эксперт пояснила, что при употреблении в составе пищи куркумин — активное вещество куркумы — усваивается лишь частично, и этого обычно достаточно для организма. Производители добавок же стараются повысить его биодоступность, что, по словам Гюнтер, может привести к передозировке.