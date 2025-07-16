Названа неочевидная причина частых простуд

Lenta.ru

Врач общей практики, терапевт Амир Хан рассказал, что хронический стресс может спровоцировать частые простуды. Его мнение приводит Daily Mirror.

Названа неочевидная причина частых простуд
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Хан отметил, что стресс не всегда является причиной негативных изменений. По его словам, стрессовые ситуации неизбежны и реакция на них необходима для выживания. Однако если повышенная готовность внутренних систем становится привычным состоянием, то могут начаться разнообразные проблемы со здоровьем.

Хан отметил, что вызванные хроническим стрессом поломки в организме неочевидны сразу, но со временем становятся губительными. К примеру, у человека снижается защитная функция иммунитета. Он начинает чаще болеть простудными заболеваниями, и у него медленнее заживают раны. Еще одним последствием стресса врач назвал уменьшение гиппокампа — отдела мозга, связанного с памятью и обучением.

Также Хан отметил, что хронический стресс значительно ускоряет старение клеток и увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, это связано с тем, что вырабатывающиеся при стрессе гормоны кортизол и адреналин сужают кровеносные сосуды и сердцу приходится работать интенсивнее.

Наконец, терапевт указал, что при продолжительном стрессе снижается способность усваивать полезные вещества, а в запущенных случаях появляются явные признаки нарушения работы кишечника — тошнота, вздутие живота и прочее.

Чтобы стресс не стал постоянным, Хан посоветовал чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом, высыпаться, медитировать и общаться с близкими людьми.

Ранее Амир Хан предупредил, что хронический стресс может вызвать многозадачность. По его словам, привычка выполнять несколько дел одновременно со временем негативно сказывается на работе мозга.