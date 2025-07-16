Биохакинг: как продлить жизнь с помощью современных методов

Большое интервью о том, как победить старение.

© Чемпионат.com

«Биохакинг — относительно новое явление, о котором широкая аудитория знает мало. Поэтому представления о методиках довольно отрывочные и часто ложные. Расскажу, что же такое биохакинг на самом деле», — Дмитрий Шабанов

основатель центра «Вивион», специалист по биохакингу.

Основой биохакинга являются пищевые добавки?

Нет, основа биохакинга – это в первую очередь системный подход к здоровью, наличие знаний о биологических процессах, происходящих в организме. В основе методик биохакинга лежат сбор и анализ данных. Сначала человек изучает базовые принципы работы организма, например, метаболизм или насыщение клеток кислородом, а потом проверяет, как это работает в его случае.

Методика опирается на анализы, различные датчики и трекеры сна, скрининги и УЗИ, а также на более глубокие медицинские исследования. На основе анализа параметров принимается взвешенное решение, нужно ли что-то менять, требуется ли организму помощь. И вот тут можно подумать о приёме биодобавок и витаминов.

Чтобы быть здоровым, нужно отказаться от животного молока и перейти на растительное?

Всё как раз наоборот! Растительное молоко содержит очень высокий уровень провоспалительных полиненасыщенных жирных кислот омега-6, поэтому провоцирует воспаление. Часто на упаковке пишут «Миндальное молоко», но на самом деле это соевое на 98% с небольшими добавлениями миндаля для вкуса. Практически всё растительное молоко соевое.

Соя не является полезным продуктом, особенно для мужчин, потому что содержащиеся в ней вещества помогают синтезировать эстроген. Поэтому растительное молоко точно нельзя назвать полезным.

Польза коровьего или козьего молока зависит от того, чем питалось животное. Например, если это корова свободного выпаса и травяного откорма, то её молоко – это целебный продукт, источник большого количества лактобактерий. Однако тут важно понимать, что наш организм плохо усваивает лактозу, поэтому животное молоко лучше употреблять в ферментированном виде, когда уже прошёл процесс распада. Поэтому правильнее сказать, что для здоровья лучше употреблять кисломолочные продукты хорошего качества.

Какие диеты могут продлить жизнь?

Клинически доказано, что биологические маркеры улучшает не питание, а голодание. Однако проблема заключается в том, что резкие скачки ограничения калорий как раз вызывают в организме запуск механизмов запасания жира. Мы вроде как худеем, но организм в стрессе перестраивается на то, чтобы толстеть. Получается, что в моменте результат есть, а в долгосрочной перспективе идёт откат к набору веса.

Поэтому единственным нормальным способом продления жизни является ограничение питания, но при сохранении вариативности. То есть питаться нужно калорийно, однако немного и максимально разнообразно. Простые углеводы и сахара желательно вообще убрать, оставить только сложные углеводы, белок и клетчатку.

Чтобы голод проходил без стресса, был изобретён метод fmd (fasting mimicking diet). Эта диета имитирует голодание. Суть метода заключается в том, что человек питается только клетчаткой без ограничений. В организм не поступают ни белок, ни фруктоза, ни глюкоза, поэтому он недополучает энергию. При этом желудок заполнен и есть чувство сытости.

При помощи методов биохакинга можно продлить жизнь на долгий срок?

Это ещё предстоит доказать, но большинство биохакеров уже пытаются преследовать цель дожить до 150-180 лет. Мировое сообщество уже склоняется к тому, что в скором времени мы станем свидетелями долгожительства.

Люди, которым сейчас около 60-70 лет, получая поддержку с помощью новых медицинских технологий и инноваций, смогут дожить до 150 лет. Однако пока что это всё теория, ещё нет фактов, указывающих на то, что кому-то с помощью методов биохакинга удалось прожить такой долгий срок.

Долгожительство — это сломанный код?

Нет, это скорее стечение обстоятельств в виде генетики, образа жизни, экологии (среды), эмоционального фона и того, как у человека складывались жизненные обстоятельства. Всё это влияет сначала на ментальное состояние, нервную систему и, как следствие, дальше уже на физиологические процессы.

В перспективе можно будет говорить о «взламывании» неких биологических кодов для достижения долголетия, но пока нет ни одного практического кейса, подтверждающего эту теорию.

Почему женщины живут дольше мужчин?

Это системный фактор, объединяющий множество разных элементов. Одна из причин – это нервная нагрузка: мужчины больше подвержены стрессу и не выплёскивают его. Женщины могут позволить себе поплакать, покричать, поделиться с подругами, а мужчины копят стресс. Он отпечатывается на нервной системе и потом разрушает человека изнутри.

Второй момент – это образ жизни. Мужчины чаще курят, пьют больше алкоголя, часто хуже питаются. Сюда же можно добавить культурные особенности. Например, в России среди мужчин не принято уделять слишком много внимания собственному здоровью. Женщины в этом плане больше проинформированы и следят за своим питанием, проходят регулярные проверки у специалистов.

Однако это скорее статистический вопрос, и среди мужчин встречаются долгожители.

Поправить здоровье и вернуть молодость можно с помощью капельниц?

Капельницы могут восполнить разные дефициты. То есть поправить здоровье, если оно пошатнулось, можно. Тем не менее нельзя вернуть молодость или поддерживать здоровье на высоком уровне просто с помощью капельниц, без системы, тренировок, сна, питания и нормального развития стрессоустойчивости.

Чтобы вырабатывался гормон молодости, нужно обязательно ложиться спать до 23:00?

Есть определённые соматотропные гормоны, которые вырабатываются до полуночи, но это происходит только при условии, если вы обычно ложитесь до полуночи и у вас так отстроен циркадный ритм. Если вы попадаете в другую часовую зону, какое-то время эти гормоны у вас будут вырабатываться вообще днём, потому что часовой пояс сменился, а организм ещё не перестроился.

Со временем всё наладится в соответствии со сменой дня и ночи, и появится новый циркадный ритм. Поэтому не обязательно ложиться спать до 23.00. Нужно спать достаточно и качественно. То есть должны быть замкнутые фазы циклов сна и достаточное количество глубокой фазы сна. Для сохранения молодости важен здоровый сон без частых пробуждений. Это достигается определёнными методиками.

Правда ли переливание крови может омолодить?

Не переливание крови, а её забор. Когда человек сдаёт кровь как донор, он активирует её выработку. Условно, забрали 300 мл, организм должен выработать новые 300 мл, чтобы просто восполнить дефицит. Таким образом, действительно происходит обновление клеток. Такой метод используется в биохакинге. Но не стоит сдавать кровь чаще двух раз в год для женщин и трёх – для мужчин.

Кроме того, есть ряд других технологий. Например, кровь постепенно забирают из организма, очищают и снова переливают тому же человеку. Есть технологии по пересадке плазмы, по озонации (очистке от патогенов) крови и плазмы, фильтрация, просвечивание лазером (фотобиомодуляция) крови. Технологий очистки и преобразования крови много, у них у всех разное клиническое обоснование.

Есть инновационные и экспериментальные методы, а есть проверенные. Аутогемотерапия используется более 40 лет, она эффективна против острых вирусных инфекций и даже против болезни Лайма. Суть метода заключается в том, что кровь забирают из вены и возвращают через инъекцию в ягодичную мышцу. Однако этот механизм может сработать не более двух раз в жизни.

Биохакинг — это эксперименты на себе?

Разумный биохакинг – это когда ты испытываешь на себе то, что уже опробовано и показало свою эффективность. Методики должны быть опробованы врачами и учёными. Многое приходит из спорта высоких достижений. Но в целом в вопросах здоровья часто приходится экспериментировать, потому что у одних людей методика срабатывает, а у других – нет.

Главное, чтобы эти эксперименты были безопасными. Бывает, что появляется какая-то новая технология или малоизвестный продукт, и некоторые люди стремятся испытать это на себе. Я считаю, что это эпатаж и ребячество, а не серьёзный подход. Никому не рекомендую так делать.

Биохакинг — это модные тренажёры?

Есть современные тренажёры, которые считывают параметры тела. Они уже оборудованы компьютерами с алгоритмами и более сложными системами противодействия, например, магнитными или электродвигателями. Эти устройства действительно позволяют добиваться более высоких результатов благодаря технологии. В биохакинге используются такие тренажёры, просто чтобы экономить время и сильнее или правильнее воздействовать на мышцы. Мода тут ни при чём.

Чтобы найти правильный подход к оздоровлению, нужно сдать анализ на генетические предрасположенности?

Да, анализ на генетические предрасположенности существенно облегчает понимание, в каком направлении двигаться, если мы ставим перед собой цель высокого качества жизни и долголетия. Многое в нашем организме генетически обусловлено, и такой анализ помогает подобрать эффективную методику: питание, физические нагрузки.

Например, можно выяснить, что то или иное вещество нужно принимать в другой форме, потому что иначе оно просто не усваивается. Либо физическую нагрузку нужно по-другому адаптировать. Генетика позволяет всё это узнать заранее и использовать.

Биохакинг — это только для богатых?

Нет, следование методологии биохакинга, систематизация и анализ данных доступны любому человеку, который готов тратить на это время и погружаться.

Если говорить о более продвинутом биохакинге, то там действительно без инновационного оборудования и тренажёров не получится достигнуть результатов. На бытовом практическом уровне методами биохакинга может пользоваться каждый. Есть простые методы, которые позволяют регулировать состояние нервной системы.

Можно контролировать стресс просто потому, что вы знаете, как это работает в организме, и понимаете, что можно поменять и изменить, чтобы на это повлиять. Например, освещение дома: не надо быть богатым, чтобы знать, что синий свет мешает мозгу расслабляться, а красный свет, наоборот, активирует выработку мелатонина и помогает лучше засыпать. То есть нужно просто вкрутить красную лампочку и включать её перед сном, это не стоит дорого, просто нужно понимать этот принцип и быть готовым использовать.