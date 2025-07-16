Чем может быть опасен пляжный отдых

Врачи из Университетской больницы Монклоа предупредили, что у любителей пляжного отдыха могут возникнуть проблемы со спиной. Их слова передает издание El Confidencial.

«Песок является неровной и твердой поверхностью, которая плохо адаптируется к изгибам позвоночника», — пояснили медики.

По их словам, если долго лежать на песке, то это приведет к скованности в спине, а ее способность сгибаться и разгибаться существенно ухудшится.

При этом эксперты подчеркнули, что если спина полностью здорова, то некоторое время человек может лежать на песке без какого-либо дискомфорта. Чтобы снизить нагрузку на позвоночник и избежать рисков, они призвали во время отдыха на пляже положить под шею подушку, а также согнуть колени.

Ранее физиотерапевт Дженнифер Костик-Джонсон рассказала, как сохранить подвижность до старости. Для этого, по ее словам, необходимо регулярно выполнять одно простое упражнение.