Можно ли за лето запастись витамином D впрок

Известно, что витамин D вырабатывается в организме благодаря воздействию ультрафиолетовых лучей солнца. Можно ли в теплые дни запастись этим "солнечным" витамином на зиму и стоит ли летом принимать его в виде биологически активных добавок? Объясняет врач-эндокринолог, врач-диетолог, научный сотрудник отделения сердечно-сосудистой патологии и диетотерапии Клиники лечебного питания ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Юргита Вараева.

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Как отмечает врач, для того, чтобы поддерживать в организме адекватный уровень витамина D, достаточно находиться всего 10 минут на солнце в день в одежде, открывающей треть поверхности кожи. Например, у вас может быть открыто лицо, шея, руки и ноги ниже колен.

"Так что тем людям, которые в теплое время года в солнечную погоду ходят в более открытой одежде и не пользуются средствами, защищающими от ультрафиолета, дополнительно принимать витамин D в виде биологически активных добавок нет необходимости. Они могут себя обеспечить им за счет натурального синтеза этого витамина в организме. Все сказанное относится к здоровым людям, у которых не нарушены все этапы синтеза и трансформации витамина D в организме", - приводит слова Юргиты Вараевой aif.ru.

Если же человек предпочитает в солнечные дни полностью закрытую одежду или пользуется средствами с SPF фильтрами, то синтез витамина D в его организме снижается, информирует эндокринолог. Например, как показывают исследования, у жителей ряда арабских стран, где больше 200 солнечных дней в году, может наблюдаться дефицит этого витамина - из-за того, что они носят закрытую одежду как для защиты от солнца, так и в соответствии с культурными нормами.

"Похожие данные получены в Корее, где большинство людей стараются использовать средства с SPF фильтрами, защищающие от солнца, либо носят закрытую одежду", - продолжает эксперт.

Однако очень увлекаться солнцем, чтобы запасти больше витамина D, не стоит, предупреждает Вараева. Слишком длительное пребывание под солнечными лучами несет другие риски: в частности, их воздействие - один из главных факторов развития онкологических патологий кожи. Но получить токсические дозы витамина, загорая на солнце, здоровому человеку невозможно: в организме есть свои системы регуляции этого процесса. Случаи интоксикации связаны именно с применением витамина D в виде лекарственных средств либо биологически активных добавок в больших дозах без консультации врача.

Увы, накопленные за лето запасы витамина D (он создает свое депо в организме) не долговечны.