Назван лучший обед при хроническом воспалении

Хроническое воспаление связывают с множеством проблем со здоровьем. Среди них избыточный вес, более высокий риск развития метаболического синдрома, диабета, болезней сердца. Уменьшить воспаление можно благодаря похудению, а одно из лучших блюд на обед в этом случае - салат с нутом и тунцом.

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Простой, сытный, удобный, вкусный обед - это салат из тунца и нута. Он содержит много клетчатки, полезных жиров, белка и при этом мало углеводов. Кроме того, в этом салате есть фитонутриенты.

Ингредиенты в салате из тунца и нута легко заменить на другие. Например, вместо шпината вы можете в него добавить кудрявую капусту или смесь зелени, вместо помидоров - красный перец, вместо консервированного тунца - сардины или лосось, вместо сыра фета - грецкие орехи, орехи пекан, фисташки или тыквенные семечки. Также вы можете сделать из этого салата полноценный ужин, добавив порцию крахмалистых овощей (батата) или цельнозерновых продуктов (киноа, дикий рис).

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