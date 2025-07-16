Назван лучший продукт при обезвоживании

Солёный арахис действительно помогает восстановить водных баланс в организме. И вот как он действует.

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Хороший источник электролитов

Небольшая горсть арахиса (около 30 г) даст вашему организму натрий, калий и магний в количестве 5%, 8% и 16% от суточной нормы соответственно. Это поможет вам максимально эффективно использовать воду. Для этого нужно сначала выпить много воды, а затем съесть солёный арахис.

Содержит и другие питательные вещества

В арахисе также много клетчатки и белка. Они тоже важны для восстановления после тренировки. Ещё благодаря полезным жирам в этих орехах вы поддержите в норме уровень энергии.

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