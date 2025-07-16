Перечислены преимущества употребления арбузных корок

Арбузы богаты витаминами, минералами и антиоксидантами. У этих фруктов можно есть не только мякоть, но и корки. Вот чем они полезны для организма человека.

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Хороший источник клетчатки

Клетчатка поддерживает регулярный стул, снижает вероятность развития рака толстой кишки и болезней сердца. При этом в кожуре арбуза содержится очень много клетчатки. Об этом сказала Джули Стефански, магистр педагогических наук, зарегистрированный диетолог, лицензированный диетолог из Балтимора, представитель Академии питания и диетологии.

Содержат много цитруллина

Эта аминокислота помогает улучшить кровоток и повысить эффективность тренировок. Одна чашка арбуза содержит около 250–300 мг цитруллина. Добавление арбузных корок в смузи поможет вам получить это вещество.

Более питательны, чем мякоть

Арбузные корки содержат витамины В6 и С, бета-каротин, кальций, клетчатку, фосфор, цинк. Правда, если вы хотите получить необходимое количество этих веществ, вам придётся съесть примерно 1-1,5 чашки кожуры.

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