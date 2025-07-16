Эксперты перечислили полезные для здоровья свойства мака

В частности, мак находит широкое применение в медицине, кулинарии и косметологии. Специалисты Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» отмечают, что маковые семена содержат омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые поддерживают работу сердца и мозга, а также растительные белки, клетчатку, кальций, магний и железо, укрепляющие кости, нервную систему и улучшающие кровообращение.

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«Многочисленные недуги, включая кашель, диарею, дизентерию и проблемы мочеполовой системы, успешно лечатся препаратами на основе мака. — информируют в пресс-службе ФГБУ "ЦОК АПК". — Для людей с диабетом и избыточной массой тела особую ценность представляет уникальная способность маковых семян регулировать уровень сахара и уменьшать содержание холестерина в крови».

В кулинарии маковые семена добавляют в выпечку, йогурты, каши и салаты, а в косметологии из них производят ароматное масло, которое питает и увлажняет кожу, уменьшает морщины, особенно вокруг глаз, а также укрепляет волосы, входя в состав многих шампуней и бальзамов.

При этом важно помнить, что культивирование мака строго контролируется из-за содержания в отдельных частях растения наркотических веществ, однако сами семена безопасны и активно используются в пищевой и косметической промышленности. Таким образом, мак — это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который стоит включить в рацион для поддержания здоровья.