Онищенко назвал "неочевидный способ" сохранить здоровье в жару

Забота о себе помогает справляться с жарой, регулярная диспансеризация, соблюдение режима сна и отдыха должны быть нормой поведения. Об этом сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Неочевидный способ борьбы с жарой для обывателя - любить себя. Если вы полюбите себя, то будете успешно бороться с жарой. А любить себя - очень трудная работа. Это следить за своим здоровьем, соблюдать естественные, но столь нелюбимые правила - режим отдыха, питания и физической активности, походы в медицинские учреждения с точки зрения диспансеризации. Если это будет для вас не обременительной нормой, а потребностью, жара вам страшна не будет", - сказал он.

Врач уточнил, что в жару важно соблюдать питьевой режим, а также воздержаться от пребывания на улице с 11 до 17 часов.

Если на работе в помещении не работает кондиционер, то исходя из медицинских рекомендаций необходимо просить работодателя о сокращении рабочего дня. "Жара скоро закончится, нужно использовать это время с пользой, с любовью к себе", - заключил Онищенко.