Как безопасно уснуть во время грозы

Гроза может вызывать сильный страх у некоторых людей, особенно в ночное время. Как пояснили специалисты, громкие звуки, вспышки молний, ливень и ветер могут нарушить сон и повлиять на эмоциональное состояние человека.

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Согласно экспертным оценкам, спать с открытым окном во время грозы не рекомендуется. Несмотря на то, что приток свежего воздуха в жаркую погоду кажется полезным, существует риск попадания шаровой молнии в помещение. Размеры подобных образований могут варьироваться от нескольких сантиметров до одного метра. В случае появления шаровой молнии в помещении необходимо сохранять спокойствие и покинуть комнату.

Для тех, кто боится засыпать во время грозы, специалисты предлагают несколько практических шагов. В первую очередь рекомендуется заранее отслеживать прогноз погоды — это позволяет подготовиться психологически. Кроме того, полезно переключать внимание на спокойные занятия, например чтение или простую игру, что помогает снизить уровень тревожности.

Еще одна мера — организация запасного спального места без окон, например в кладовке или гардеробной. Это позволяет избежать контакта с громкими звуками и вспышками. Также полезно собрать так называемый «грозовой набор», включающий фонарик, успокаивающие предметы и развлечения.

Для защиты от шума и света можно использовать маску для сна и беруши. Если спать с берушами неудобно, специалисты советуют включить фоновую музыку или белый шум. Такие меры помогают сгладить воздействие внешних раздражителей и способствуют скорому засыпанию, передает Общественная Служба Новостей.

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