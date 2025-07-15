Многие до сих пор выбирают зубную пасту по вкусу, аромату или бренду, не задумываясь о составе. Но именно от него зависит здоровье полости рта. Главное, на что стоит обратить внимание – уровень абразивности. Он должен быть не выше 60, особенно если у вас чувствительные зубы.

Избегайте паст с древесным углем или карбонатом кальция, они могут повредить эмаль. Лучше ищите ферменты и фториды: они помогают восстановлению эмали и укрепляют зубы. Обратите внимание и на соединения кальция, они тоже работают на защиту зубов.

Как часто нужно менять зубную щетку

Зубная паста – это не просто косметика, а важная часть профилактики. Подходите к выбору осознанно, и это поможет сохранить не только белоснежную улыбку, но и здоровье ротовой полости в целом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео стоматолог Константин Крылов.