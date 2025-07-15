Как выбрать солнцезащитные очки, которые не навредят зрению

Врач призвала при выборе солнцезащитных очков обратить внимание на одну деталь
Врач Анна Молина призвала при выборе солнцезащитных очков не ориентироваться исключительно на эстетику или бренд. Об опасности неподходящего аксессуара она предупредила в разговоре с изданием Vanitatis.
Как отметила Молина, если стекла очков очень темные, это еще не значит, что глаза надежно защищены. Важно при выборе аксессуара обращать внимание на одну деталь — ультрафиолетовый фильтр, подчеркнула она. Если на этикетке не обозначен уровень этого показателя, врач порекомендовала уточнить у продавца, есть ли у очков защита от солнца.
Специалистка объяснила, что очки без ультрафиолетового фильтра могут приводить к проблемам со зрением. По ее словам, в темноте (в том числе когда человек надевает солнцезащитные очки) зрачки расширяются, а если у очков нет фильтра, негативное воздействие солнца на глаза существенно увеличивается.
Ранее аллерголог Каринэ Варданян рассказала, как защитить кожу от солнца. Она порекомендовала носить максимально закрытую одежду из плотной ткани.