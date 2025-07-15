Названы два простых и быстрых способа снять напряжение и стресс

Если вы страдаете от напряженной работы, многозадачности и мало отдыхаете, нужно научиться быстро снимать стресс и напряжение.

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Кандидат медицинских наук, врач-физиотерапевт, заместитель главного врача клиники неврологии и ортопедии Галина Энгельгардт назвала два приема, помогающих сделать это быстро.

Первый прием - опустить руки под горячую воду такой температуры, какую можно выдержать, на 2-3 минуты. После этого вы сможете ощутить, как уходит напряжение. Горячая вода улучшит микроциркуляцию, поможет сосудам расшириться и конечностям - расслабиться. А если руки расслаблены, то и тело начнет расслабляться, сказала врач aif.ru.

Второй прием - посмотреть в окно на синее небо. Это можно сделать и из офиса, и из дома, если человек трудится удаленно. Когда глаза не цепляются за что-то лишнее - за дома или облака - мышцы глаз расслабляются, а после этого начинают расслабляться и иные мышцы тела, что в целом помогает снять напряжение и стресс.