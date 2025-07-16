Специалист посоветовал перекус после тренировки

Протеиновый коктейль удобен, но после тренировки Джоанна Кац, магистр наук, зарегистрированный диетолог, рекомендует съесть творог с миндалём и бананом. Это блюдо представляет собой сытное сочетание белка, углеводов и полезных жиров.

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Вот несколько причин, почему на тренировку лучше брать с собой именно творог, бананы и миндаль.

Идеальный баланс углеводов и белков. По словам Роксаны Эхсани, магистра наук, сертифицированного диетолога, специалиста по статистике, полстакана творога содержит 13 г белка. Миндаль тоже даст организму белок, а банан - углеводы, восполняющие уровень энергии. Анализ 20 исследований показал, что белок в послетренировочном перекусе способствует восстановлению гликогена, но только если он не заменяет углеводы, а обеспечивает дополнительные килокалории.

Содержит много электролитов, способствующих гидратации. Когда вы потеете в спортзале, вы теряете калий и натрий. Эти электролиты нужны для поддержания водного баланса и работы мышц. Банан содержит большое количество калия, а натрий в твороге помогает восполнить потерю калия во время тренировки.

Уменьшает воспаление после тренировки. Одно недавнее исследование показало, что миндаль может способствовать восстановлению мышц. Участники, которые в рамках одного исследования потребляли миндаль (57 г ежедневно), сообщали о меньшей усталости и меньшем напряжении после тренировки по сравнению с теми, кто ел зерновой батончик.

Просто, доступно и вкусно. Творог с миндалём и бананом очень быстро готовится, и его можно взять с собой куда угодно.

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