В России научились выявлять деменцию на ранней стадии

В России разработан способ определения деменции на ранней стадии по снимкам КТ мозга при помощи ИИ, рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании NtechLab по разработке решений для видеоаналитики на основе искусственного интеллекта Алексей Паламарчук.

© Газета.Ru

«С 2021 года у нас есть медицинская платформа. А в 2024-м мы получили регистрационное удостоверение Минздрава на медицинское изделие, — искусственный интеллект для анализа снимков КТ. Это решение уже эффективно работает в 12 регионах России. Сейчас мы работаем с заболеваниями головного мозга, определением инсульта, рассеянного склероза. В глубокой степени готовности находится наше решение по раннему выявлению деменции, болезни Альцгеймера», — отметил Паламарчук.

Также у компании реализовано решение, которое сейчас проходит стадию регистрации. Оно позволяет по состоянию головного мозга спрогнозировать развитие тех или иных заболеваний.