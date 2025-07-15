Нужно ли удалять зубы мудрости, и как это влияет на лицо и прикус

Практически каждому знакомо понятие «зубы мудрости». Третьи моляры прорезываются позднее остальных зубов, обычно в подростковом или молодом взрослом возрасте. Многие считают, что удаление зубов мудрости неизбежно и является обязательной процедурой. «Вечерняя Москва» узнала у хирурга-стоматолога, имплантолога, пародонтолога Романа Вольберга, так ли это на самом деле и какие могут быть последствия после удаления зубов мудрости для прикуса и внешности.

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Показания к удалению зубов мудрости

По его словам, одной из наиболее частых причин обращения пациентов к стоматологу является жалоба на зубы мудрости.

Зубами мудрости называют третьи моляры или третьи большие коренные зубы, расположенные в самой дальней части ротовой полости, как на верхней, так и на нижней челюсти. Название «зубы мудрости» появилось потому, что эти они созревают и прорезываются намного позже остальных зубов. Считается, что к этому возрасту пациент приобретает определенный жизненный опыт и мудрость. Но сейчас «восьмерки» являются рудиментами, потому что они утратили свою функцию в процессе эволюции. У людей поменялся пищевой рацион, и челюсть становится меньше, — говорит он.

Эксперт отметил, что решение о необходимости удаления зубов мудрости принимает стоматолог после диагностики и постановки правильного диагноза.

Сначала врач ставит диагноз, затем выбирает метод лечения согласно установленным медицинским протоколам. Перед решением об удалении зубов мудрости важно определить, беспокоят ли пациента конкретные симптомы и проблемы. Если в момент обращения у человека отсутствуют жалобы, то достаточно часто в процессе профилактического осмотра и диагностики выявляют наличие зубов мудрости, которые растут в неправильном положении или им не хватает места в челюсти, — сказал собеседник «ВМ».

Стоматолог объяснил, что из-за позднего появления зубам мудрости часто не хватает пространства для роста, потому что размер челюсти современного человека постепенно уменьшается.

Соответственно, третьи моляры занимают неправильное положение в зубной дуге, не прорезываются полностью и остаются в десне в горизонтальном или вертикальном положении, упираются в костную ткань или в рядом стоящие седьмые зубы. Также зуб мудрости может прорезаться полностью, но встает неправильно и мешать смыканию зубов, — сказал Вольберг.

Как рассказал врач, при неполном прорезывании зуба мудрости возможны следующие проблемы и показания к его удалению:

давление зуба на прилегающую ткань, приводящее к разрушению костной ткани или соседних зубов;

формирование патологических изменений тканей вокруг зуба.

Часто зубы мудрости разрушают соседние «семерки» бессимптомно, а когда пациент обращается к стоматологу, эти зубы уже не удается спасти. Бывают случаи, когда человек жалуется на боль в седьмом зубе, стоматолог не проводит полноценную диагностику, такую как компьютерная томография, на которой можно увидеть правильное расположение зуба мудрости, и начинает лечить «семерку», — сообщил врач.

Помимо этого, если зуб мудрости прорезался неправильно, например, растет в бок, это приводит к тому, что он травмирует человеку щеку или язык. Это может привести к развитию онкологии в ротовой полости.

Это приводит к хронической травме мягких тканей ротовой полости, повышается риск малигнизации или образования злокачественных опухолей. Травмированная слизистая может превращаться в онкологию с негативным прогнозом. В таком случае важно вовремя удалить зуб мудрости, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут приводить к жизнеугрожающим состояниям, — сказал Вольберг.

Кроме того, если зуб мудрости прорезался и стоит в зубной дуге, участвует в смыкании между верхними и нижними зубами, то человек может не прочищать его должным образом.

У человека может не хватать навыка осуществлять необходимый уровень гигиены этой зоны или у него развивается рвотный рефлекс при чистке зубов мудрости. Это приводит к формированию кариеса и может спровоцировать развитие пульпита или периодонтита. Часто дальнее расположение зубов мудрости, которые трудно чистить, является проблемой к лечению этих зубов. В таких случаях, если уже образовалась кариозная полость, то его проще удалить, чем заниматься длительным и сложным лечением.

Также может образоваться воспалительный карман между седьмым и восьмым зубами, что является показанием к удалению зуба мудрости, потому что «восьмерки» менее важны в процессе жевания пищи, чем «семерки».

Ортодонтическое лечение также является показанием к удалению зубов мудрости, потому что в зубной дуге может не хватать места и «восьмерки» мешают перемещению зубов в правильное положение. При подготовке к постановке брекетов или элайнеров рекомендуется удалить зубы мудрости, считает стоматолог.

Как удаление зубов мудрости влияет на прикус и лицо

По мнению стоматолога, в 99 процентах случаев форма лица после удаления зуба мудрости не меняется, если они не прорезались или встали неправильно в зубном ряду.

Если «восьмерки» прорезались и участвуют в процессе смыкания челюсти, то нужно оценивать, насколько окклюзия правильная. В некоторых случаях прорезавшиеся зубы мудрости могут мешать человеку полноценно смыкать верхнюю и нижнюю челюсти. Пациенту приходится постоянно искать положение, которое будет наиболее комфортным.

Это может приводить к:

повышенному стиранию зубов;

тонусу жевательной мускулатуры;

щелчкам и болям в суставе.

Если зубы мудрости мешают правильному смыканию зубов, их также нужно удалять. Как правило, после этого положение верхней и нижней челюсти становится более правильным с точки зрения прикуса и комфорта в височно-челюстном суставе.

Существуют крайне редкие ситуации, когда после удаления зубов мудрости челюсть начинает перемещаться в переднее положение. Это иногда может быть заметно визуально, однако является более естественным положением челюсти, заключил собеседник «ВМ».

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